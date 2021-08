L'Apple AirPods Pro, le Samsung Galaxy Note 20 et le PC Omen 15 : TOP 3 des bons plans du jour

Commençons par les écouteurs Apple Airpods Pro qui bénéficient d’une belle promo sur le site Amazon.

Ce sont des écouteurs blancs de type intra-auriculaire, ils présentent une tige pour un meilleur maintien sur l’oreille. Ils sont aussi fournis avec trois tailles d’embouts différents pour s’adapter à toutes les oreilles. Les Airpods Pro sont vendus avec leur boite de rangement qui permet aussi de les recharger.

De plus, ils ont l’option de réduction active du bruit avec le mode transparence. Et ils sont résistants à l’eau et à la sueur. Grâce à leurs batteries et celle du boitier, les écouteurs peuvent être utilisés pendant maximum 24 heures.

Les écouteurs Apple Airpods Pro sont au tarif de 199 € au lieu de 279 € avec la livraison gratuite sur le site d’Amazon.



Passons ensuite au PC portable gamer Omen 15-en1006nf actuellement à prix réduit chez Cdiscount.

Avec son écran de 15,6" en Full HD et une définition de 1920 x 1080 px, il affiche un taux de rafraichissement de 144 Hz. Il est équipé de 4 ports USB, un port Mini DisplayPort, un port HDMI et d’un port Ethernet.

L’Omen 15 est propulsé par le processeur AMD Ryzen 7 accompagné de 16 Go de RAM et de 1 To de stockage en SSD. Il est équipé d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 avec 8 Go de mémoire dédiée. Le PC portable est fourni avec un chargeur rapide capable de remonter la moitié de sa batterie en 45 minutes.

Vous retrouverez le PC portable gamer Omen 15 au prix de 1455 € au lieu de 2327 € avec le code MOINS10EUROS chez Cdiscount.



Terminons avec le Samsung Galaxy Note S20 256 Go qui profite aussi d’un très bon rabais.

Ce smartphone mesure 6,7" en Super Amoled avec une définition d’écran de 2 400 x 1 080 px. Il est propulsé par le SoC Exynos 990 épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage.

Le Galaxy Note 20 affiche trois modules photos dorsaux : un capteur de 64 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif 3X de 12 Mpx. Sur le devant du smartphone, on observe un capteur de 10 Mpx.

Au niveau de l’autonomie, le Galaxy Note 20 est équipé d’une batterie de 4 300 mAh pouvant être utilisée pendant plus de 14 heures et il est accompagné d’un bloc de charge de 25 W permettant de le charger pendant environ une heure. Pour finir, le smartphone fonctionne sur Android 10 avec la surcouche One UI 2.5.

Sur Cdiscount, le smartphone Samsung Galaxy Note 20 256 Go est au tarif de 589 € au lieu de 1059 € avec le code MOINS10EUROS.



