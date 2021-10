Plus de la moitié des enfants de 11 ans inscrits à un réseau social

Près de 54 % des enfants de 11 ans sont inscrits à au moins un réseau social, et 71 % des enfants de 12 ans.

L'agence de publicité Heaven a récemment présenté les résultats de la 6e édition de son baromètre annuel #BornSocial (PDF). En partenariat avec l'association Génération Numérique, une étude a été réalisée auprès de 2 000 répondants âgés de 11 et 12 ans. Une génération qui est née avec les réseaux ou médias sociaux, sans avoir le droit de s'y inscrire compte tenu de l'âge minium de 13 ans.

Sans grande surprise, le prérequis de l'âge minimum n'est pas largement respecté puisque près de 54 % des jeunes utilisateurs âgés de 11 ans sont inscrits à au moins un réseau social. C'est un taux qui monte à 71 % chez les 12 ans et il est relativement stable au cours de ces dernières années.

Ce matin, c'est la 6eme édition de notre baromètre Born Social!

Le smartphone (64 %) est l'écran privilégié des enfants pour se connecter à Internet, devant l'ordinateur (26 %) et la tablette (7 %). Le média social qui a le plus la cote est YouTube, tout en étant quasiment à égalité avec Snapchat avec chacun une part d'utilisation de l'ordre de 51 %.

Suivent Instagram (36,5 %) et TikTok (34,8%), tandis que la progression de Twitch est notable en approchant désormais 10 % de part d'utilisation. Avec 5,1 % et 3,5 %, Facebook et Twitter n'attirent pas véritablement les jeunes utilisateurs pour lesquels ils ont une image de réseaux sociaux " pour les vieux. "

Discuter avec des amis et la famille est l'activité la plus prisée sur les réseaux sociaux, devant le fait de regarder des vidéos. Il y a des différences assez nettes entre les filles qui préfèrent la publication et le partage de contenus, alors que les garçons sont davantage enclins à jouer à des jeux vidéo.

Sur les aspects négatifs des réseaux sociaux, les jeunes répondants retiennent d'abord l'addiction (26 %), puis la propagation de rumeurs (24 %) et ensuite le cyberharcèlement (20 %).