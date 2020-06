Les réseaux sociaux bientôt contraints à partager leurs rapports sur les fake news avec l'Union européenne ?

De nombreuses fausses informations circulent tous les jours sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter et l'Union européenne compte bien mettre en oeuvre des mesures pour lutter contre ce phénomène.

C'est un phénomène bien connu, les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter attirent de plus en plus de monde et sont remplis d'informations diverses. Malheureusement, toutes ces informations ne sont pas justifiées et pertinentes, et parfois elles sont purement inventées de toutes pièces pour porter atteinte à autrui. Nous parlons alors de fake news.

Les différentes plateformes sociales se sont déjà exprimées au sujet des fausses informations en affirmant prendre des mesures pour permettre à chaque utilisateur de discerner le vrai du faux grâce notamment à certaines fonctionnalités telles que des liens de sources fiables, des bandeaux d'avertissement... et même le président américain Donald Trump en a fait les frais récemment.

Pour l'Union européenne, les fake news sont de véritables armes contre la démocratie et la vie citoyenne si elles sont bien utilisées. Ce ne serait pas la première fois qu'une rumeur entraîne des conséquences importantes.

C'est donc pour contrer ces fake news que l'Union européenne est en train de réfléchir à une nouvelle mesure qui pousserait les réseaux sociaux à être plus transparents sur leurs actions. En effet, l'UE souhaiterait que les réseaux comme Facebook et Twitter partagent leurs rapports mensuels sur leurs actions pour supprimer les fausses informations de leur plateforme, ou du moins qui avertis les utilisateurs de ces fake news.

Pour le moment il ne s'agit pas d'une obligation concrète pour les réseaux sociaux, mais plutôt d'une initiative de leurs parts qui serait appréciée par l'UE et par ses habitants également.