Resident Evil 2 : les ventes du remake dépassent l'épisode original

Réaliser un véritable carton avec un jeu de plus de 20 ans, c'est visiblement possible si le titre en question dispose d'un fort potentiel et que le remake est correctement produit. C'est ce que constate Capcom avec le remake de Resident Evil 2 actuellement.

Depuis son lancement le 25 janvier 2019, le titre a récolté les félicitations des joueurs et des critiques. Véritable monument du jeu vidéo, le titre a profité d'un remake d'exception avec un travail colossal de la part des développeurs. Et ce travail est aujourd'hui largement récompensé puisque le titre a dépassé le cap des 5 millions de ventes, se positionnant ainsi devant l'épisode original qui s'était arrêté à 4,94 millions d'unités.

Il faut dire qu'en marge de sa réalisation soignée, le remake de Resident Evil 2 a également profité d'une aide de taille : sa diffusion sur PlayStation 4, Xbox One et PC alors que l'épisode de 1998 n'était sorti que sur PlayStation 1 (avec une déclinaison compatible Dual Schock par la suite). Reste désormais à savoir si le titre aura l'envergure de déloger l'épisode le plus vendu de la franchise : Resident Evil 5 avec 11,2 millions de ventes mondiales. Prochain objectif : dépasser Resident Evil 4 et ses 7,5 millions de ventes.