Resident Evil 3 remake : des soucis sur la version Xbox One X

Digital Foundry a récemment mis en ligne une vidéo qui présente les différences entre les différentes versions de démonstration du remake de Resident Evil 3. L'occasion de voir ce que donne le jeu sur différentes plateformes.

Malheureusement, si la Xbox One X est censée être la machine la plus performante du moment, il semble que le titre de Capcom souffre d'un problème sur la console. Resident Evil 3 est indéniablement plus joli et détaillé sur la machine, mais les chutes de framerate sont légion et gâchent quelque peu le plaisir.

La démo du titre propose ainsi, sur Xbox One X, un framerate situé entre 40 et 50 images par seconde, avec des chutes à 30 images seconde dans les cinématiques. Cela s'expliquerait par la volonté de Capcom de proposer le jeu en définition 2160p pour améliorer la profondeur de champ et la définition des objets au loin, mais cela se fait obligatoirement au détriment de la fréquence de rafraichissement.

Il ne s'agit là que de la démo du titre et Capcom pourrait changer d'avis ou même proposer une option aux joueurs avant la sortie définitive du titre prévue le 3 avril prochain.