Resident Evil 4 VR : sur Oculus le mois prochain

Resident Evil 4 VR a été annoncé lors du dernier Resident Evil Showcase organisé par Capcom en avril dernier, l'éditeur évoquait alors un partenariat très poussé entre ses équipes et Oculus.

Le titre ne sera ainsi accessible que sur Oculus Quest 2 à compter du 21 octobre prochain, la date venant d'être confirmée. C'est Armature qui s'est chargée du développement de cette version qui proposera ainsi aux joueurs un côté très immersif en plongeant à la vue à la première personne dans un des meilleurs épisodes de la franchise.

Pour plus de facilité, les déplacements proposeront deux formules : classiques ou via téléportation. L'accès aux objets de l'inventaire sera également accessible via des gestes et globalement, les puzzles présents dans le jeu ont été réadaptés pour tirer profit de la réalité virtuelle.