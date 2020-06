Resident Evil 8 : Capcom évoque le monde ouvert, l'absence de chargement et plus encore

Capcom a choisi l'événement de Sony pour dévoiler officiellement Resident Evil 8 Village dans une bande annonce mystérieuse. Aujourd'hui l'éditeur détaille un peu plus son titre.

Les différentes rumeurs de ces derniers mois avaient vu juste : Resident Evil 8 sera un épisode assez atypique, plus encore que le dernier volet qui rompait déjà avec la franchise en misant sur la vue à la première personne et des événements bien éloignés des villes et du shoot de zombie à tout va.

L'horreur prendra donc un nouvel aspect dans RE8 et Capcom nous livre quelques détails au fil d'une vidéo expliquée par les développeurs. Le joueur sera ainsi plongé dans les montagnes d'Europe centrale avec une ambiance assez sombre, austère et quelque peu médiévale.

Capcom nous apprend ainsi que les mécaniques de Resident Evil 7 seront reprises, à savoir du gameplay à la première personne dans la peau d'Ethan Winters. RE8 reprendra d'ailleurs le même moteur graphique et physique que celui de RE7, le RE Engine.

Le joueur sera projeté dans un village de montagne isolé, avec un monde semi-ouvert. Capcom indique qu'il n'y aura aucun temps de chargement pendant le jeu, le SSD nouvelle génération de la PS5 sera donc largement mis à contribution pour proposer une expérience sans aucun temps d'arrêt et donc une immersion plus intense.

Le titre sortira également sur PC et Xbox Series X, aucune exclusivité n'ayant été nouée avec les fabricants... Reste la mauvaise nouvelle : Resident Evil 8 ne sortira pas avec les consoles nouvelle génération, mais plus tard dans le courant de l'année 2021.