La PS5 se montre enfin et il y a deux modèles !

Son design se montre enfin. Sony dévoile les formes et l'esthétique de la PlayStation 5. Ce sont en fait deux PS5, avec ou sans lecteur de disque.

Sony Interactive Entertainment avait déjà dévoilé en mars dernier les caractéristiques techniques de sa prochaine console de jeu PlayStation de nouvelle génération, mais sans toutefois montrer la bête. C'est désormais chose faite avec un aperçu du design qui a été concocté.

Surprise, il n'y aura pas une mais deux PS5 avec un modèle standard intégrant un lecteur de disque Blu-ray Ultra HD et un modèle dit numérique ne disposant donc pas d'un lecteur de disque pour des jeux qui seront dématérialisés à l'achat.



PS5 et PS5 Digital Edition

Respectivement, ce seront une PlayStation 5 et une PlayStation 5 Digital Edition accompagnées de la manette sans fil DualSense présentée en avril. Le lecteur optique occasionne de légères différences de style entre les deux modèles, mais c'est sinon le même matériel à l'intérieur.



PS5 et PS5 Digital Edition avec manette DualSense

On rappellera par exemple un processeur AMD Zen 2 avec huit cœurs à 3,5 GHz et un GPU custom basé sur l'architecture graphique RDNA 2 d'AMD avec 36 unités de calcul à 2,23 GHz. La PS5 proposera une puissance brute de calcul de 10,28 téraflops avec des fréquences variables à la fois sur le CPU et le GPU.

Parmi d'autres choses, Sony avait également mis en avant une solution SSD propriétaire (en partenariat avec Samsung) à 5,5 Go/s et pour 825 Go de stockage.



La PS5 pourra être placée en position verticale ou horizontale avec un pied spécialement prévu. Il est possible de discerner à l'avant des ports USB-A et USB-C, ainsi que les ouvertures pour la dissipation de la chaleur sur les bords du cœur noir de la PS5 enlacé par les deux plaques blanches.

Bien évidemment, Sony Interactive Entertainment garde encore secret le prix de la PS5 et n'indique pas à ce stade une date précise de sortie, si ce n'est pour le quatrième trimestre de cette année.