Resident Evil 8 : l'intrigue serait située en Europe, dans une ambiance médiévale

Le prochain volet de Resident Evil fait déjà beaucoup parler, et les dernières rumeurs apportent quelques éléments intéressants.

Le prochain volet de Resident Evil n'est pas encore officiel que les rumeurs circulent déjà à son sujet. Récemment, on évoquait le fait qu'il pourrait proposer une vue exclusive à la première personne, comme le précédent opus, permettant à Capcom de proposer une immersion plus importante du joueur et de jouer sur les effets de mise en scène.

Resident Evil 8 nous revient ainsi déjà au fil de nouvelles rumeurs : selon le média allemand GAMEZ.de, le volet pourrait se dérouler en Europe de l'Est, dans un village dont l'intérêt principal serait un château.

Dans ce contexte, il faudra donc compter sur une ambiance médiévale assez atypique pour ce genre de jeu. Toujours selon le site, l'aventure se centrera sur le personnage de Chris Redfield, mais aussi d'Ethan de Resident Evil 7. Certains zombies seraient équipés d'armures et d'épées... Et l'on pourrait faire face à ce qui ressemble à des loups-garous.

Reste à savoir quelles rumeurs se confirment et quand Capcom compte communiquer officiellement sur son titre.