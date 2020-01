Resident Evil 8 : le jeu sera à la première personne, comme l'épisode 7

Selon diverses rumeurs lancées par des proches du dossier, Resident Evil 8 serait bien en développement chez Capcom, mais le titre serait à nouveau à la première personne.

On se rappelle comment Capcom avait réussi à étonner les joueurs avec Resident Evil 7 en basculant le titre à la première personne. Le joueur profitait ainsi d'une immersion inédite au coeur de la franchise, avec un travail de titan sur la mise en scène et un jeu offrant des sensations aussi fortes que variées, de la frayeur au dégout en passant par l'émerveillement face à des graphismes plutôt soignés et allant dans le détail.

Les choses sont beaucoup plus floues concernant le scénario du titre. On évoque ainsi la possibilité de voir à la fois Ethan (héros de Resident Evil 7) et Chris Redfield, figure récurrente de la franchise. Certains bruits de couloirs évoquent des combats contre des zombies, mais aussi des sortes de loups-garous et une entité plus aérienne et omniprésente prenant des traits féminins.

Selon un interne de Capcom, ces informations seraient authentiques, mais correspondraient en réalité à une première version du jeu, abandonnée depuis. Capcom aurait entre temps fait table rase pour faire repartir le projet à zéro. Cela impliquerait également d'avoir à attendre plus longtemps la sortie du titre. D'ailleurs, rappelons au besoin que Capcom n'a pas encore confirmé officiellement Resident Evil 8, la marque se concentre actuellement sur la sortie de ses différents remakes.