Resident Evil Village présente son édition ultra collector

Capcom a levé le voile sur les éditions Collector et Deluxe de Resident Evil Village il y a quelques jours et l'éditeur revient à la charge avec deux nouvelles versions : Complete Set et Complete Set Collector.

Les deux éditions sont affichées à des prix respectifs de 169 620 yens (1347€) et 192500 yens (1529€), des prix qui font bondir une grande partie des joueurs. Bien évidemment à ce prix, Capcom ne prévoir pas de produire ces éditions en grande série.

Chaque Complete Set proposera une version du jeu, une statuette de Chris Redfield, un artbook exclusif, des répliques miniatures d'armes du jeu dans un coffret en bois ainsi que des répliques d'objets. En marge vient la pièce maitresse du pack avec un manteau, réplique de celui porté par Redfield dans le titre, mais qui a la particularité de ne proposer aucun bouton pour le fermer...

Le prix du pack apparait excessif pour un manteau assez banal largement surfacturé. Malgré tout, Capcom devrait comme toujours écouler l'intégralité de ses stocks en quelques minutes.

Resident Evil Village est attendu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series le 7 mai prochain.