Rétrocompatibilité : Microsoft revient sur la situation sur Xbox Series X et S

Après Sony et sa FAQ dédiée, c'est au tour de Microsoft de revenir plus en détail sur la rétrocompatibilité de ses Xbox Series X et Series S.

Sony a largement communiqué la semaine dernière concernant la rétrocompatibilité de sa PlayStation 5 avec les jeux d'ancienne génération. Désormais c'est au tour de Microsoft de rappeler ce qu'il en sera sur ses propres plateformes.

Microsoft avait déjà communiqué sur le sujet par le passé, évoquant une prise en charge complète de l'intégralité des jeux Xbox depuis la toute première génération sur la Xbox Series X. L'annonce est toujours d'actualité et les joueurs pourront ainsi à loisir faire fonctionner des jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One sur les Xbox Series X et Series S.

Mais Microsoft va plus loin en précisant que la prise en charge sera native et qu'ils profiteront automatiquement du surplus de puissance disponible pour débrider le framrate par exemple. Il n'y aura aucun "mode boost" à activer comme ce sera le cas chez Sony, chaque titre profitera sans aucune manipulation à une amélioration des temps de chargement et à une fréquence d'image plus élevée.

Microsoft évoque ainsi Fallout 4 qui était limité à 30 fps et qui basculera automatiquement à 60 fps sur Xbox Series X et Series S.

En marge de cela, les titres profiteront d'une émulation de la fonctionnalité HDR qui permet de retravailler les contrastes. Par ailleurs tous les titres seront également jouables en 4K (upscaling) sur Xbox Series X et en 1440p sur Xbox Series S.