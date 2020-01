RGPD : 114 millions d'euros d'amendes infligées

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018 et concerne l'Espace économique européen. Selon un rapport du cabinet d'avocats DLA Piper, les autorités ont infligé des amendes d'un montant total de 114 millions d'euros pour des violations de données en vertu du RGPD.

Les Pays-Bas se distinguent par le plus grand nombre de notifications (40 647) par juridiction. Le podium est complété par l'Allemagne (37 636 notifications) et le Royaume-Uni (22 181), sachant qu'il y a eu plus de 160 000 notifications pour des violations de données.

À l'échelle de la population d'un pays, les Pays-Bas demeurent en tête, mais devant l'Irlande et le Danemark.

La France se détache dans le rapport pour la plus grosse amende infligée. En l'occurrence, il s'agit de l'amende 50 millions d'euros qui a été prononcée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés début 2019 à l'encontre de Google (qui a fait appel).

C'est aussi la France qui est en tête sur le total cumulé des amendes. Il atteint 51,1 millions d'euros. Suivent l'Allemagne avec 24,57 millions d'euros et l'Autriche avec 18,1 millions d'euros.



DLA Piper analyse que " le montant total des amendes de 114 millions d'euros infligées à ce jour est relativement faible par rapport aux amendes maximales potentielles qui peuvent être imposées dans le cadre du RGPD. " Mais une montée en puissance est anticipée.