RhinoShield : les coques et protections d'écran pour bien protéger l'iPhone 14

Article sponsorisé par RhinoShield

Même si la série iPhone 14 est faite pour durer, un accident est vite arrivé au quotidien, entre chute fatale et chocs agressant l'écran ou le dos en verre. Les impacts peuvent également générer des problèmes au niveau des capteurs, qu'il s'agisse de la reconnaissance faciale ou des appareils photo.

L'observation des composants internes et de la conception de l'iPhone 14 montre des progrès dans la gestion de ce genre d'incident, mais on n'est jamais vraiment à l'abri d'une maladresse.

Il peut également être intéressant de protéger son smartphone en prévision d'une revente ultérieure en occasion ou en reconditionnement. Le bonus de reprise pour un appareil en excellent état pourra constituer un plus !

Pour éviter de se retrouver avec un smartphone fissuré, rien ne vaut une bonne protection par une coque ou étui. RhinoShield, spécialiste des accessoires mobiles, propose ainsi de nombreux accessoires pour l'iPhone 14, mais aussi les autres marques de smartphones.

Des coques pour tous les goûts et usages

Rhinoshield possède différentes coques pour iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max qui proposent plusieurs approches en fonction de l'usage attendu. Elles sont également toutes compatibles avec la recharge sans fil MagSafe.

Comment se compose l'offre de RhinoShield ? Voici les principales gammes pour bien protéger son iPhone 14 tout en conservant son originalité :

Clear

Cela passe par la coque Clear en plastique transparent moulé d'un seul bloc qui aura l'avantage de ne pas jaunir avec le temps. On pourra y imprimer un motif pour la personnaliser et un traitement oléophobe limitera les traces de doigts. Elle peut accueillir à la base des boucles pour faire passer un cordon en tour de cou.

SolidSuit

La coque SolidSuit est une coque mate ajustable avec contour d'objectif photo et boutons interchangeables dont on pourra changer la couleur. Elle profite de la technologie ShockSpread (qui va au-delà des tests de chute du standard MIL-STD-810G) combinant un ajustement précis et une grande résistance aux chocs et chutes extrêmes, tout en conservant une flexibilité facilitant son installation.

Mod Nx

Pour les amateurs de changement, la coque Rhinoshield Mod Nx offre la liberté de moduler le dos, la tranche et les boutons. Des milliers de design sont à disposition pour la personnaliser et la coque reste compatible MagSafe, tout en offrant la résistance ShockSpread.

Grip

Et si on évitait de faire tomber son smartphone en le tenant différemment ? Grip est une poignée brevetée à fixer au dos de l'appareil mobile et qui en facilite la prise en main.

En version GripMini ou GripMax, son design ergonomique permet tout à la fois d'assurer la prise en main de l'iPhone 14 et de servir de support pour une utilisation en mode paysage.

Le Grip peut supporter jusqu'à 200 000 manipulations et être personnalisé avec un message ou une photo. Point intéressant par rapport à d'autres accessoires similaires, il est amovible et peut être détaché et repositionné plus de 100 fois. Pratique !

Des protections d'écran anti-espion !

Rhinoshield propose également des protections pour l'écran et pour les objectifs des appareils photo. On pourra opter pour une protection transparente couvrant tout l'écran ou aller plus loin avec la version mate anti-reflets, à moins de préférer la variante anti-espion qui protégera aussi des regards indiscrets !

Le matériau des protections d'écran est en polymère souple ou en verre trempé, hautement protecteur contre les rayures, mais aussi repositionnable en cas de mauvaise installation.

Enfin, RhinoShield pense aux fans de différents univers avec des collections officielles de coques issues de franchises comme Naruto, One Piece, League of Legends, Assassin's Creed, Marveil, Harry Potter, Cosmos / NASA, NBA, Disney, Van Gogh et plus encore !

