Le démontage de l'iPhone 14 surprend même iFixit

iFixit a démonté l'iPhone 14 et se dit agréablement surpris par les changements internes opérés par Apple.

Extérieurement, l'iPhone 14 semble être très proche de la génération précédente avec le même affichage OLED doté d'une encoche pour la reconnaissance faciale Face ID et pour FaceTime, un processeur mobile resté en Apple A15 et un double appareil photo restant sur un module grand angle 12 mégapixels quand celui de la version Pro grimpe à 48 mégapixels.

L'appareil mobile apporte bien des nouveautés avec la détection automatique d'accident et la fonction d'envoi de messages par satellites (uniquement pour les Etats-Unis et le Canada pour le moment), portées par son système iOS 16 qui introduit également l'écran de verrouillage personnalisable.

Et pourtant, de vrais changements ont été remarqués ailleurs. iFixit a procédé à son habituel démontage d'un iPhone 14 dans la foulée de sa commercialisation depuis le 16 septembre et y a vu "le plus important changement de design dans un iPhone depuis longtemps". Rien de moins !

Des transformations internes profondes

Tandis que les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max conservent la même architecture interne que précédemment, l'iPhone 14 ouvre une nouvelle ère en permettant pour la première fois un démontage de la face avant et de la face arrière.

Entre les deux, le châssis métallique a connu une modification profonde, en particulier au niveau des composants de radiofréquence (RF) qui ajoutent cette année la fonction de communication avec les satellites via la bande de fréquences n53 de Globalstar.

Credit : iFixit

L'ouverture d'un smartphone est toujours un moment délicat, et plus encore avec la génératisation du dos en verre, et commencer par l'arrière n'est souvent que la première étape d'une longue série avant d'atteindre l'écran, nécessitant souvent de démonter presque entièrement l'appareil mobile d'abord.

Les démontages réalisés par iFixit, pour l'iPhone ou des smartphones Android, sont souvent remplis d'obstacles faisant intervenir de la colle ou des adhésifs puissants qui sont une galère à ôter et une complication au remontage.

Un véritable effort de redesign

Avec l'iPhone 14, deux simples dévissages suffisent pour désolidariser l'écran et le dos du smartphone, et donner ainsi accès à l'ensemble des composants. Cela a imposé de repenser la disposition de ces derniers mais aussi d'étendre la zone d'étanchéité, le tout sans trop compromettre l'espace interne et la finesse.

Le châssis intermédiaire joue également le rôle d'absorbeur d'énergie en cas de chute, en remplacement de la batterie collée et du dos en verre sur la génération précédente.

En changeant la disposition interne, Apple modifie en profondeur la structure de son iPhone 14 tout en lui conservant un design général similaire. La transformation de l'architecture interne est la plus marquée depuis l'iPhone X, indique iFixit qui attribue de fait un score de réparabilité de 7 / 10 qui n'avait plus été vu depuis l'iPhone 7 (sachant que l'iPhone 8 a conduit à une refonte interne qui a compliqué les réparations).