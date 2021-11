Rivian, constructeur de véhicules électriques, relève son prix d'introduction en Bourse

Rivian Automotive veut tirer parti de l'engouement pour les véhicules électriques et de l'aura de Tesla pour briller en Bourse en visant une valorisation proche de 70 milliards de dollars.

Avec Tesla qui flirte avec une valorisation de 1000 milliards de dollars, d'autres acteurs entendent aussi profiter des attentes des investisseurs pour propulser leur introduction en Bourse.

Rivian Automotive, qui se propose de construire des pickups et SUV électriques, s'apprête à entrer en Bourse et vient de relever son prix d'introduction à 78 dollars, au lieu de la fourchette de 57 à 62 dollars initialement prévue.

Cela doit lui permettre de lever 11,9 milliards de dollars et de représenter une valorisation de près de 70 milliards de dollars, soit le double de sa valeur estimée cet été, ce qui la mettrait à proximité d'un Ford (70 milliards de dollars) ou d'un General Motors (85 milliards de dollars)..alors que sa production démarre tout juste.

Ce serait aussi autant que Lucid Motors, autre nouveau constructeur de véhicules électriques qui démarre à peine sa production mais pèse plus de 70 milliards de dollars.

Rivian, soutenue par Amazon et Ford, dispose d'un carnet de 55 000 commandes pour ses véhicules R1T et R1S qu'elle prévoit honorer d'ici fin 2023 ainsi qu'un projet de commande par Amazon de 100 000 véhicules d'ici 2030, ainsi que de 10 000 utilitaires dont les livraisons démarreront l'an prochain.

Tout en attirant massivement des fonds, l'entreprise ne génère pour le moment aucun revenu et affiche des pertes trimestrielles de plus de 1 milliard de dollars. La pertinence du modèle économique reste donc encore en suspens et portée par l'engouement pour les véhicules électriques.

Rivian n'a pour le moment qu'un seul site de production aux Etats-Unis mais pourrait prochainement construire une seconde usine au Royaume-Uni.