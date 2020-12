Radio numérique terrestre nationale : encore un report ?

Comme la TNT pour la télévision, la RNT ou Radio numérique terrestre a vocation à offrir une diffusion nationale. Présente localement dans quelques villes depuis plusieurs années, l'extension de sa couverture est en travaux depuis 2018 et doit prendre effet d'ici juillet 2021.

Utilisant la technologie DAB+ (le terme tendant même à remplacer le sigle RNT), elle apporte un certain nombre d'avantages par rapport à la diffusion FM avec plus de capacité et donc plus de radios pouvant émettre, des possibilités de personnalisation, un guide des programmes comme pour la TNT et une qualité numérique. Il faut toutefois se doter d'un appareil de réception compatible.

Si la diffusion en nationale est prévue pour l'été prochain, Le site Les Echos a eu vent de la possibilité d'un report à 2022 demandé au CSA par les grands groupes de radios françaises.

Ces derniers mettent en avant les difficultés conjoncturelles liées à la pandémie de Covid-19 et la baisse des revenus publicitaires qui ne favoriseraient pas un lancement selon le calendrier prévu.

Certains acteurs sont également dubitatifs sur son intérêt de long terme alors que la 5G arrive et pourra servir de support à de multiples flux de contenus. Mais, et c'est un des points soulevés, cette technologie a aussi l'avantage d'être indépendante te non contrôlable par les grands groupes du Web et plates-formes de streaming audio.

A l'heure où les gouvernements commencent à demander des comptes aux GAFA sur le récupération et le traitement des données personnelles, l'argument d'indépendance peut faire mouche.

Le passage du DAB+ en national est aussi attendu par les éditeurs de radio en dehors des leaders du secteur dans la mesure où cela leur donnera de nouveaux outils et offres. Le CSA reste également favorable à cette technologie, tout en indiquant écouter les doléances des éditeurs.