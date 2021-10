Les aspirateurs Roborock S5 Max, S7 et H7 en forte promotion pour le Singles Day (11.11)

Beaucoup de promotions chez AliExpress commencent à pointer le bout de leur nez dans le cadre du Festival du 11.11 ou Singles Day, l'équivalent chinois du Black Friday américain, mais en encore plus gros ! Attention toutefois, les trois offres ci-dessous seront valables uniquement à partir du 11 novembre à 9 h, mais pensez à placer immédiatement ces produits dans votre panier pour pourvoir valider les commandes le jour J.

Commençons par le robot aspirateur Roborock S5 Max qui est doté d'une navigation exploitant quatorze types de capteurs et des technologies déjà approuvées sur d'autres modèles de la marque. On note la présence d'un télémètre laser à 300 tr/min permettant de balayer l'environnement à 360° et proposant une carte précise pour optimiser le nettoyage. Ces cartes sont sauvegardées et accessibles depuis l'application.

Le Roborock S5 Max possède un bac à poussières de 460 ml et un réservoir d'eau de 280 ml qui permet le lavage des sols avec une serpillière intégrée. On remarque également la présence d'un ventilateur fonctionnant à 1500 tr/min pour un pouvoir d'aspiration de 2000 Pa. Le robot aspirateur est compatible avec les commandes vocales Alexa d'Amazon et Google Home. Enfin, l'aspirateur est doté d'une batterie de 5200 mAh pour offrir jusqu'à 3 heures de nettoyage. Le robot retourne automatiquement à sa base pour se recharger.

Sur AliExpress, le robot aspirateur Roborock S5 Max sera le 11 novembre au prix ultra réduit de seulement 302 € au lieu de 499 € avec le code 11AE45 et la livraison gratuite depuis la France !



Passons ensuite au robot aspirateur Roborock S7 qui est aussi en promotion sur le site d'AliExpress. Comme le précédent, il est capable d’aspirer et même de laver le sol par des vibrations soniques. L’aspirateur robot dispose d’un télémètre laser qui lui permet de cartographier avec le maximum de détails le lieu où il va évoluer.

On note la présence sur le dessus de l'aspirateur de trois boutons : un retour base, un pour éteindre ou allumer et le dernier bouton pour effectuer un lavage localisé. Le robot est aussi doté d’un réservoir à poussières de 0,4 l et d’un bac à eau de 0,3 l.

Le Roborock S7 se connecte en WiFi et il est possible de le contrôler via l’application du constructeur. Cette dernière permet de programmer le S7 comme de sélectionner des zones ou encore de limiter les zones à laver. Il dispose d’une batterie de 5200 mAh qui le fait fonctionner au maximum 3 heures sans s’arrêter et se recharge tout seul en 4 h.

L’aspirateur Roborock S7 sera le 11 novembre au prix ultra préférentiel de 411 € au lieu de 649 € avec le code 11AE60 sur le site d'AliExpress avec la livraison gratuite depuis la France.





Finissons avec l'aspirateur balai Roborock H7 qui propose un réservoir à poussière de 500 mL, une puissance moteur de 480 Watts et une puissance d'aspiration maximale de 1600 AW. Il est équipé d'une batterie de 3610 mAh qui lui permet une autonomie de 90 minutes (en mode éco) avec un temps de charge de 2 heures et demie. De plus, on note la présence d'un écran Oled de 1,3 pouce affichant diverses informations (mode utilisé, batterie restante, entretien du matériel…).

Le Roborock H7 utilise un système de filtration multicyclonique qui permet de séparer la poussière de l’air grâce au mouvement cyclonique, l'air étant expulsé hors de l’aspirateur tandis que la poussière, plus lourde, retombe au fond du bac. La puissance d'aspiration n'est pas altérée par le taux de remplissage du bac à poussière. La filtration est à 3 couches (antibactériens).

L'aspirateur robot Roborock H7 sera le 11 novembre au prix préférentiel de 295 € au lieu de 400 € avec le code 11AE45 et avec la livraison gratuite depuis la France.



