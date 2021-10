Trois offres qui depotent avec un drone Parrot, un PC portable Alienware et un écran incurvé VIEWSONIC

Commençons par le drone Parrot Anafi avec une très belle réduction sur le site de la Fnac

Totalement pliable et ultracompact, il ne pèse que 310 g. Une fois plié, il mesure 224 x 64 x 65 mm comparé à 175 x 240 x 65 mm en prêt à voler. Le drone est stable grâce à ses 5 axes (2 mécaniques et 3 axes électroniques). De plus, avec le capteur SONY, l'Anafi permet une prise d'images nettes malgré les vibrations et une orientation à 180°.

Le Parrot peut supporter des rafales de vent jusqu'à 80 km/h. De plus, il est doté de 25 minutes d'autonomie, et la batterie se recharge via un port USB C en 1h30. Lorsque la batterie arrive à son terme, le drone revient automatiquement à son point de départ.

Enfin, il s'associe avec l'application FreeFlight afin de piloter le drone depuis son smartphone et d'y configurer ses paramètres de vol. On peut aussi l'associer à un casque de réalité virtuelle afin de profiter un maximum du vol.

Sur le site de la Fnac, le drone Parrot Anafi est au tarif préférentiel de 350 € au lieu de 700 €.



Continuons avec le PC gamer Alienware m15 R6 qui profite d'une belle promotion sur Amazon.

Ce dernier est équipé d'une dalle de 15,6" en Full HD avec une définition de 1920 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement maximal de 360 Hz. De plus, on note la présence d'un clavier rétroéclairé. Côté refroidissement, il est équipé d'un système à double ventilation pour évacuer le maximum de chaleur.

Il dispose d'un processeur Intel Core i7 cadencé à 4,6 GHz avec 16 Go de RAM et un 1 To d'espace disque en SSD. De plus, il est doté du chipset GeForce RTX 3060 avec 8 Go de RAM dédiés. On constate 1 port Ethernet, 3 ports USB, 1 port Thunderbolt 4, 1 DP, 1 port HDMI et une prise jack. Pour finir, il est compatible avec le WiFi 6 et Bluetooth.

Le PC gamer Alienware m15 R6 est au prix réduit de 2270 € au lieu de 2899 €.



Finissons avec l'écran gamer incurvé VIEWSONIC VX3218 qui profite d'un beau rabais chez Cdiscount.

Il est pourvu d'une dalle de 32" incurvé avec une définition de 1920 x 1080 pixels avec un taux de rafraichissement de 165 Hz et un rétroéclairage LED. On note aussi la présence de deux haut-parleurs de 2 W.

L'écran est doté de deux ports HDMI, d'un port DP et d'une sortie audio. Il est incurvé (1500R), il possède plusieurs fonctions comme le mode éco, le mode jeu, le mode film, etc.

L'écran gamer incurvé VIEWSONIC VX3218 est au tarif réduit de 220€ au lieu de 362 €.



