Cinq offres de dingue avec l'Apple Watch 7, le Redmi Note 11, le MateBook D15, la Mi Watch et une caméra eufy

Commençons notre top 5 du jour avec la montre connectée qui est dotée d'un écran OLED de 41 mm. Elle intègre un verre renforcé pour une meilleure solidité. Elle est aussi dotée de plusieurs capteurs qui sont associés à des applications permettant le suivi du taux d'oxygène dans le sang ou encore de vous faire des ECG.

La smartwatch propose des exercices de fitness, et permet de vous suivre aussi sur pas mal d'activités sportives. Elle est dotée également d'une fonction GPS qui permet de vous guider lors vos itinéraires. Et enfin, vous pouvez personnaliser la montre en changeant ses bracelets.

La montre connectée Apple Watch Series 7 est au prix de 335 € au lieu de 428 € sur le site de Rakuten.





Continuons avec le smartphone Xiaomi Redmi Note 11 qui profite d'un écran AMOLED de 6,43" pour une définition de 2400 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement maximal de 90 Hz et un échantillonnage tactile de 180 Hz. Il embarque le SoC Snapdragon 680 cadencé à 2,4 GHz avec 4 Go de RAM et de 128 Go d'espace de stockage. De plus, le mobile possède la certification IP53 qui atteste une protection contre la sueur ou les gouttes de pluie.

Au niveau de la photographie, le Redmi Note 11 est pourvu d'un bloc photo composé de quatre capteurs dont un de 50 mégapixels, un de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et enfin un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Pour la batterie, le smartphone est doté d'une batterie avec une capacité de 5000 mAh et une charge rapide de 33 W permettant une charge complète en moins d'une heure.

Toujours sur le site de Rakuten, le smartphone Xiaomi Redmi Note 11 4+128 Go est au prix de 195 € au lieu de 250 € avec la livraison gratuite.



Passons au PC portable HUAWEI MateBook D 15 qui bénéficie d’une réduction sur le site officiel de la marque.

Il est doté d’un écran de 15,6" avec une définition de 1920 x 1080 pixels et un ratio de 16:9. De plus, il intègre le processeur Intel Core i5 accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go d’espace disque en SSD.

Le MateBook D 15 embarque deux ports USB 2 et deux ports USB 3. Et enfin, il est fourni avec un chargeur USB de 65 W capable de recharger 53 % de la batterie en 30 minutes.

Le PC portable HUAWEI MateBook D 15 est au prix de 550 € au lieu de 800 € avec la livraison gratuite sur le site HUAWEI.



Continuons avec la montre connectée Xiaomi Mi Watch qui profite d'une très belle réduction sur le site de Boulanger.

Elle est dotée d'un écran couleur 1,39" avec une résolution de 326 ppi. La montre connectée est ultralégère avec un poids de 32 g. Il est aussi possible de changer le fond d'écran de la montre avec plus de 100 choix disponibles. La montre intègre plusieurs capteurs, dont un cardiofréquencemètre, un oxymètre, etc.

Du côté sportif, elle prend en charge 117 modes d'entrainement professionnels et 100 modes d'entrainement prolongés. Sa batterie vous fera profiter de la montre pendant 22 jours au maximum et 50 heures en mode sport.

La montre connectée Xiaomi Mi Watch est au prix de 79 € au lieu de 149 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec la caméra de sécurité eufy Solo OutdoorCam C24 qui profite d'une belle réduction sur le site d'Amazon.

Elle est dotée d'un capteur avec une résolution de 2K et d'une ouverture focale de 2.0. Elle est aussi accompagnée d'un projecteur qui s'allume au moindre mouvement pour vous offrir une sécurité optimale. Nous notons aussi la présence d'une carte mémoire de 32 Go pour sauvegarder les vidéos sans avoir besoin d'abonnement. Lors d'une détection, votre smartphone reçoit une notification afin d'être le plus réactif possible.

Sur Amazon, la caméra de sécurité eufy Solo OutdoorCam C24 est au prix de 60 € au lieu de 100 € avec la livraison gratuite.





