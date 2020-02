Bon plan : robots aspirateur serpillère Roborock S5 Max vs Alfawise V10 Max vs Xiaomi VIOMI V2 Pro

Stoppe à la corvée du ménage, nous sommes au XXIème siècle et il est temps de laisser travailler à votre place ces désormais efficaces et accessibles robots (aspirateur+ serpillère) ! Découvrez les 3 modèles phares du moment, tous en promotion.

Commençons cette sélection par Roborock qui a présenté officiellement son nouveau robot aspirateur serpillère S5 Max en novembre dernier et, pour l'avoir depuis quelques semaines à la maison, je dois avouer que vous n'en serez pas déçu :)

Pour rappel, ce robot possède un bac à poussières de 460 ml et un réservoir d'eau de 280 ml permettant le lavage des sols avec une serpillière intégrée, de façon beaucoup plus efficace d'ailleurs que la précédente version S5 grâce à une gestion de la quantité d'eau appliquée pendant le lavage qui se gère depuis l'application mobile, de même que la puissance d'aspiration du robot, permettant de laver une surface de 200 m² tout en s'adaptant aux sols en présence.



Un dispositif à ressort a en effet été intégré et permet un appui uniforme de la serpillière sur les sols. Tout se gère depuis l'application, il est ainsi possible de délimiter des zones ou le robot ne doit pas aller, ou encore adapter le style d'aspiration selon des zones à définir.

Le S5 Max dispose d'un ventilateur fonctionnant à 1500 tr/min pour un pouvoir d'aspiration de 2000 Pa. Il dispose d'une batterie de 5200 mAh pour jusqu'à 3 heures de nettoyage et avec recharge intelligente en fonction du nettoyage à opérer. Une fois arrivé à moins de 20% de batterie, le robot retourne à sa base automatiquement, mais, contrairement au précédent modèle, il n'y restera que le temps nécessaire pour terminer le nettoyage en cours (et pas jusqu'à 80% comme précédemment), ce qui permet d'optimiser encore plus le temps de nettoyage.

La navigation exploite quatorze types de capteurs et des technologies éprouvées comme le télémètre laser à 300 tr/min, qui permet de balayer l'environnement à 360° , pour proposer une carte précise dans l'optique d'un nettoyage optimal. Ces cartes sont sauvegardées et accessibles depuis l'application. Le Roborock S5 Max est en outre compatible avec les commandes vocales Alexa d'Amazon et Google Home.

Le Roborock S5 Max est proposé au prix réduit de 426 € sur Gearbest avec le code de réduction GBROBOROCKMAX dans sa version internationale (français ok).

Poursuivons avec le récent Xiaomi Viomi V2 Pro qui embarque aussi un scanner laser à 360 degrés avec algorithme prédictif SLAM pour affiner les itinéraires de nettoyage des pièces. Il propose trois modes de travail et dispose d’un bac à poussière de 550 ml ainsi que d'un bac à eau de 550 ml.

Le Viomi V2 Pro possède une puissance d'aspiration de 2100 Pa et permet de récupérer la poussière, mais aussi d'assurer une fonction polish du sol pour assurer une belle finition. Enfin, une fois la batterie à moins de 20%, ce dernier retourne automatiquement à sa base pour se recharger...avant de repartir finir son travail une fois regonflé à 80% !

Le robot aspirateur serpillère Xiaomi Viomi V2 Pro est proposé actuellement chez Gearbest au tarif spécial de 343 € avec le code de réduction V404DB3AF1DEB000 et la livraison gratuite depuis l'Allemagne en 3 à 7 jours.



Terminons enfin par le robot aspirateur Alfawise V10 Max qui profite également d'un scanner laser à 360° avec algorithme de pilotage SLAM (Simultaneous Localization and Mapping Algorithm) et une trentaine de capteurs, notamment pour éviter les collisions, chutes et déterminer le chemin optimal pour un nettoyage rapide.

L'appareil propose six modes de nettoyage et un contrôle à distance depuis une application mobile, avec également une compatibilité pour le contrôle vocal Alexa et Google Home. Il dispose d'un bac à poussière de 400 ml et d'un bac à eau d'une contenance de 450 ml (mode serpillère) et peut identifier un tapis pour adapter le nettoyage.

L'Alfawise V10 Max annonce une puissance d'aspiration de 2200 Pa et une nuisance sonore de moins de 65 dB. Il peut couvrir une surface de nettoyage de 200 m² et embarque une batterie de 4300 mAh. Lorsque la batterie tombe à un niveau de charge de moins de 20 %, le robot aspirateur revient automatiquement à sa base pour se recharger et terminer ultérieurement son travail préalablement entamé.

Le robot aspirateur Alfawise V10 Max est actuellement proposé sur Gearbest au prix de 204 € avec le code ALFAV10MAX avec une expédition depuis l'Europe



A noter que Gearbest propose un comparatif des caractéristiques de 5 robots aspirateur s, dont deux des 3 modèles présentés ici.

