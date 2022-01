Les deux Roborock S5 Max et H7 à prix CASSÉS ainsi que de nombreux produits de chez Xiaomi...

Commençons avec le robot aspirateur laveur Roborock S5 Max qui profite d'une belle réduction sur le site Gshopper.

Ce robot aspirateur et laveur de forme circulaire, qui mesure 35 cm pour 9,5 cm de haut, est surmonté d'un télémètre avec également la présence de deux boutons permettant de l’allumer et de lancer le nettoyage ou de le mettre en pause et l’autre pour le faire retourner à sa base. Il est doté d'une brosse principale, d'une brosse latérale et d'une serpillère. Côté performance, il possède une puissance d'aspiration de 2000 Pa

Le robot est équipé d'un réservoir d’eau de 290 ml et d'un collecteur de poussières de 460 ml. Le Roborock S5 Max peut être associé à une application mobile dédiée permettant de le contrôler et de le programmer. Avec ses 13 capteurs différents, le robot peut cartographier la pièce, se géolocaliser, et vous pouvez l’empêcher d’aller dans certaines zones en mettant des murs virtuels.

Il est équipé d'une batterie de 5 200 mAh permettant de nettoyer et laver une surface de 200 m² en une seule fois avec environ 120 minutes d’autonomie.

Le robot aspirateur Roborock S5 Max est au tarif réduit de seulement 285 € au lieu de 499 € avec le code AF980D1FD1F7 et une livraison gratuite depuis l'Allemagne.



Passons maintenant à l'aspirateur-balai Roborock H7 qui est équipé d'un moteur de 480 Watts générant une puissance d'aspiration maximale de 1600 AW. Il dispose d'un écran OLED de 1,3" qui permet d'afficher de nombreuses informations et d'un réservoir à poussières de 500 ml. Sa batterie de 3610 mAh vous offre une autonomie de 90 minutes en mode éco pour un temps de charge de 2 heures et demie.

Le Roborock H7 est doté d'un système de filtration multicyclonique qui permet de séparer la poussière de l’air sans que la puissance d'aspiration ne soit altérée par le taux de remplissage du bac à poussières.

L'aspirateur robot Roborock H7 est au prix réduit de 229 € avec le code A3F4CFFD95DB et la livraison gratuite depuis la France.



D'autres offres Xiaomi sont disponibles sur Gshopper, voici notre sélection :

Smartphone

Maison

TV

Trottinette

Divers

Rasoir électrique Xiaomi MSW501 à 55 € avec le code 908506A0EE





D'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme le ROIDMI Eve Plus, cet aspirateur robot qui stérilise et désodorise votre air ou encore les Soldes d'hiver avec la deuxième démarque chez Cdiscount avec jusqu'à -77%.