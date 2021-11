Trois offres de folie avec une trottinette UrbanGlide, un aspirateur Dreame et un casque Razer

Voici trois des meilleures offres de la journée que nous avons sélectionnées pour vous. On y trouve la trottinette UrbanGlide Ride 85+, le casque Razer Nari Ultimate et l'aspirateur Dreame V11.

Commençons avec le casque Razer Nari Ultimate qui profite d’une réduction de 50 % sur le site d'Amazon.

Il est équipé de coussins à refroidissement par gel et d'un serre-tête à réglage automatique. De ce fait, on bénéficie d’un très bon confort pour supporter le casque sur une longue durée. De plus, le casque bénéficie de la technologie HyperSense qui vous fait ressentir l’action avec une immersion totale. Le Razer Nari Ultimate profite du THX Spacial Audio pour avoir un son à 360° naturel et réaliste.

Le casque a la possibilité de se connecter en sans-fil grâce au Bluetooth. Il est équipé d’un micro rétractable avec balance chat / game qui permet une communication parfaite lors de vos sessions de gaming entre amis.

Le casque sans fil Razer Nari Ultimate est au prix réduit de 100 € au lieu de 200 € chez Amazon. La livraison est gratuite depuis la France.



Continuons avec l'aspirateur Dreame V11 qui est de type balai, il est équipé du moteur Dreame SPACE 4.0 avec une puissance de 450 W et une vitesse de rotation de 125 000 tours/min. De plus, il est doté de 12 cyclones qui s'auto-nettoient et de plusieurs accessoires comme deux suceurs, deux brosses motorisées, etc.

L'aspirateur bénéficie d'une autonomie de 90 minutes grâce à sa batterie de 3000 mAh et d'une puissance d'aspiration de 25 000 Pa / 150 AW. Le Dreame V11 est doté d'un écran LCD qui affiche une multitude d'informations. Il permet de contrôler l’état de la batterie ou de choisir parmi les différents niveaux d'aspiration.

Sur Rueducommerce, l'aspirateur Dreame V11 est au prix préférentiel de 213 € au lieu de 350 € avec la livraison gratuite depuis la France.



Finissons avec la UrbanGlide Ride 85+ qui profite d'une promotion sur le site marchand Cdiscount.

Totalement noire, la trottinette est constituée d'aluminium et ne pèse que 12,9 kg. Elle peut supporter une personne avec un poids maximal de 100 kg. On note la présence de deux roues de 8,5" de diamètre. Elle dispose d'un moteur de 350 W, accompagné d'une batterie de 7500 mAh qui vous offre la possibilité de l'utiliser sur 30 km avec un temps de recharge de 4 h et la trottinette vous permet de prendre des côtes de 15° avec une vitesse maximale de 25 km/h.

L'UrbanGlide Ride 85+ est aussi pourvue d’un frein électromagnétique, d'un éclairage avant et arrière et d'une double suspension. Enfin, elle est équipée d'un écran LCD qui affiche la vitesse ainsi que le reste d’autonomie.

Sur Rueducommerce, la trottinette UrbanGlide Ride 85+ est au prix de 310 € au lieu de 600 € avec la livraison offerte.



