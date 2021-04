Le Roborock S5 Max, le Samsung Galaxy A51 et les Airpods Pro en promotion !

Commençons par le robot aspirateur Roborock S5 Max qui est équipé d'une navigation exploitant quatorze types de capteurs et des technologies déjà approuvées sur d'autres modèles de la marque. Le télémètre laser à 300 tr/min permet de balayer l'environnement à 360° et pour proposer une carte précise dans l'optique d'un nettoyage optimal. Ces cartes sont sauvegardées et accessibles depuis l'application.

Ce robot aspirateur possède un bac à poussières de 460 ml et un réservoir d'eau de 280 ml permettant le lavage des sols avec une serpillière intégrée. Il profite également d'un ventilateur fonctionnant à 1500 tr/min pour un pouvoir d'aspiration de 2000 Pa. Le Roborock S5 Max est compatible avec les commandes vocales Alexa d'Amazon et Google Home. Enfin, il est alimenté par une batterie de 5200 mAh pour jusqu'à 3 heures de nettoyage et avec recharge intelligente en fonction du nettoyage à opérer. Une fois arrivé à moins de 20% de batterie, le robot retourne à sa base automatiquement, mais, contrairement au précédent modèle, il n'y restera que le temps nécessaire pour terminer le nettoyage en cours.

Vous pourrez trouver le robot aspirateur Roborock S5 Max à 324 € chez Rakuten, au lieu de 499 € avec le code promo RAKUTEN15 !

Ensuite, le smartphone Samsung Galaxy A51 qui propose un grand affichage 6,5 pouces FHD+ Super AMOLED avec poinçon pour le capteur photo avant de 32 mégapixels et un quadruple capteur photo arrière comprenant un module principal de 48 mégapixels et des modules 12 (ultra grand angle)+ 5 (macro)+ 5 mégapixels (bokeh).

Ce Samsung exploite un SoC Exynos 9611 avec 4 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage interne, extensible via microSD jusqu'à 1024 Go. Enfin, il est alimenté par une batterie Li-Po de 4000 mAh compatible avec la charge rapide 15 Watts.

Le smartphone Samsung Galaxy A51 est au prix de 279 € au lieu de 379 € chez Cdiscount !

Enfin, les écouteurs sans fil AirPods Pro d'Apple sont étanches (transpiration et eau) permettant de les utiliser sans risque pour le sport et les activités d'extérieur. Ils intègrent un système de réduction active de bruit grâce à deux micros et un traitement logiciel continu, pour une expérience sonore optimisée pour la musique comme les conversations.

Cette fonction peut cependant être annulée ponctuellement avec le mode Transparence. Il s'active depuis un capteur-pression qui servira aussi à lancer la musique, passer au morceau suivant ou prendre un appel. Les écouteurs sont également compatibles avec l'assistant numérique Siri.

L'autonomie est de 5 heures sans réduction de bruit et de 4,5 heures avec, mais grâce au boîtier qui sert aussi de système de recharge, l'autonomie totale est de 24 heures.

Les AirPods Pro sont actuellement à 205 € au lieu de 279 € sur Amazon !

