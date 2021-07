GROSSE baisse de prix sur le Roborock S7, accompagné d'autres bons plans

Dernier-né du catalogue du constructeur, le Roborock S7 est capable d’aspirer et même de laver par des vibrations soniques. Il fait partie des meilleurs robots aspirateurs du moment.

L’aspirateur qui peut être blanc ou noir est surmonté d’un télémètre laser lui permettant de cartographier avec détails le lieu où il va évoluer. Il mesure 35 cm de diamètre et 9,6 cm de haut.

Sur le dessus de l’aspirateur, on observe trois boutons : un retour base, un pour éteindre ou allumer et le dernier pour effectuer un lavage localisé. Une barre composée de LED est présente afin de nous indiquer l’état du robot. Ce dernier est aussi équipé d’un collecteur à poussière de 0,4 l et d’un bac à eau de 0,3 l.

Le Roborock S7 se connecte en WiFi et nous pouvons le contrôler via l’application du constructeur. Cette dernière permet de programmer le S7 en fonction des zones et du type de sol, de limiter les zones à laver, mais aussi d’organiser un planning de nettoyage. Pourvu d’une batterie de 5200 mAh, il fonctionne au maximum 3 heures sans s’arrêter et se recharge en 4 h.

