Roborock S7, le robot aspirateur en promotion et notre sélection du jour avec des SSD, PC portables, écrans PC ...

Aujourd’hui, le Roborock S7 est en promotion sur le site de Rueducommerce. Il est capable d’aspirer et même de laver le sol par des vibrations soniques. L’aspirateur robot est surmonté d’un télémètre laser qui lui permet de cartographier avec le maximum de détails le lieu où il va évoluer.

Sur le dessus de l’aspirateur, on note la présence de trois boutons : un retour base, un pour éteindre ou allumer et le dernier pour effectuer un lavage localisé. Ce dernier est aussi équipé d’un collecteur à poussières de 0,4 l et d’un bac à eau de 0,3 l.

Le Roborock S7 peut se connecter en WiFi et il est possible de le contrôler via l’application du constructeur. Cette dernière permet de programmer le S7 comme de sélectionner des zones ou encore de limiter les zones à laver. Il dispose d’une batterie de 5200 mAh qui le fait fonctionner au maximum 3 heures sans s’arrêter et se recharge tout seul en 4 h.

L’aspirateur Roborock S7 est au prix réduit de 518 € au lieu de 649 € sur le site de Rueducommerce.





