Xiaomi Redmi 10 : GROSSE chute de prix pour le smartphone accompagné d’autres bons plans

Aujourd’hui, le smartphone Xiaomi Redmi 10 est en promotion sur le site d’AliExpress.

On note la présence d’un écran de 6,5 pouces Full HD+ en 90 Hz. Le smartphone est propulsé par un SoC Mediateck Helio G88 cadencé à 2 GHz et associé à un GPU Mali-G52, 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. Le téléphone se dote d’une batterie de 5000 mAh compatibles avec la charge rapide 18W.

Du côté de la photo, le smartphone propose 4 capteurs avec un principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 8 MP, un macro 2 MP et un capteur de profondeur 2MP. Pour finir, le Redmi met à disposition un système de haut-parleurs stéréo, du NFC, un port microSD.

Sur AliExpress, le smartphone Xiaomi Redmi 10 4+64 Go est au prix réduit de 143 € au lieu de 180 € et la version 4+128 Go est à 175 € au lieu de 200 €, le tout avec le code de réduction SDFRG127 avec la livraison gratuite depuis l’Espagne





