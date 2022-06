De nombreuses promotions sur le robot aspirateur Roborock S7, le smartphone Xiaomi 12,...

Commençons cette sélection de produits en promotion avec le tout nouveau smartphone Xiaomi 12 qui dispose du surpuissant et récent Soc Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, avec 8 à 12 Go de RAM LPDDR5 et 128 à 256 Go de stockage UFS 3.1. Son écran de 6,28 pouces a une définition FHD+ (2400 x 1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1100 cd/m², sans oublier sa superbe dalle AMOLED de qualité A+.

Le smartphone dispose aussi de haut-parleurs stéréo Harman Kardon et Dolby Atmos. Concernant la photographie, on notera à l'avant un capteur 32 mégapixels et à l'arrière un capteur photo principal Sony IMX766 de 50 mégapixels, un ultra grand-angle (123°) de 13 mégapixels et enfin un télémacro de 5 mégapixels.

Sa batterie est de 4500 mAh avec une charge filaire de 67 W et une charge sans fil de 50 W.

Vous trouverez chez Hekka le Xiaomi 12 8+128 Go à seulement 616 € et la version 256 Go à 635 €. Il s'agit bien de la version globale, avec donc support du français et du Google Play.





Continuons avec le robot aspirateur Roborock S7 qui possède un télémètre laser sur le dessus lui permettant de cartographier votre maison et également d'enregistrer ces cartes pour une utilisation ultérieure. Il possède trois boutons physiques permettant de le contrôler l'aspirateur (allumer / éteindre, retour base, effectuer un lavage localisé). Sous le capot, deux réservoirs sont présents, un à poussières de 0,4 l et un second d'eau de 0,3 l.

Le robot dispose enfin d'une application dédiée affichant les cartes sur votre smartphone et permettant de configurer les zones à laver ou encore de créer des murs virtuels pour lui interdire d'y accéder. Vous pourrez aussi le programmer en sélectionnant des zones de lavage. Sa batterie de 5200 mAh permet une autonomie de 3 heures ou de nettoyer une maison de 250 m².

Vous trouverez chez Hekka l'aspirateur Roborock S7 est au tarif réduit de 479 € avec le code de réduction HekkaAFS7 et la livraison gratuite en quelques jours depuis l'Espagne.



Vous trouverez également d'autres produits en promotion chez Hekka (attention, il semble y avoir un bug, il vous faudra entrer deux fois le coupon de réduction pour qu'il soit pris en compte) :



Et n'oubliez pas nos précédents bons plans avec la seconde démarque des soldes d'été chez Cdiscount avec jusqu'à -55%, ou encore les ventes d'été chez AliExpress avec TOUS les smartphones en promotion à ne pas rater ! (Xiaomi, OnePlus, realme,...).