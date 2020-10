Le robot aspirateur 360 C50 en promotion, mais aussi notre sélection

Le bon plan du jour concerne le robot aspirateur 360 C50 qui bénéficie actuellement d'une belle promotion. En effet, vous pourrez le retrouver à 131 € !

360 C50 Code promo: Vente flash Quantité: 200

Ce robot aspirateur 360 C50 possède un pouvoir d'aspiration de 2600 Pa. Le 360 C50 est équipé d'un système de navigation qui va lui permettre d'aspirer en zigzag et de mémoriser vos pièces pour un nettoyage plus efficace et optimal. Ce 360 C50 est alimenté par une batterie de 2600 mAh, ce qui correspond à une autonomie d'environ 2 heures, soit 150 m². Vous pourrez programmer votre routine ménagère via l'application gratuite dédiée .

Vous pourrez retrouver ce robot aspirateur 360 C50 en promotion à 131 € chez Gearbest.

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

