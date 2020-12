Le robot aspirateur iRobot Roomba 981 en promotion, mais aussi notre sélection

Le bon plan du jour concerne le robot aspirateur iRobot Roomba 981 qui propose un système de nettoyage en trois étapes dans le but de vous débarrasser de toutes les saletés qui se trouvent chez vous (poils d’animaux, poussières …). Il est équipé de la technologie de navigation iAdapt 2.0 qui lui permet de se repérer à travers les différentes pièces de votre domicile, et il évite les objets et les chutes.

Le Roomba 981 doit être associé à une application mobile pour être piloté et pour programmer ses routines ménagères à distance à l’aide de votre smartphone. L’application iRobot Home est très complète et ergonomique, mais n’est pas disponible sur Windows Phone. Enfin, il est équipé d’une batterie Li-Ion qui lui permet une autonomie d’environ 2 heures.

Vous pourrez trouver le robot aspirateur iRobot Roomba 981 à 429 € au lieu de 999 € chez Amazon !



Ci-dessous vous pourrez consulter les autres promotions intéressantes disponibles chez les e-commerçants :

