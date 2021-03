Profitez en ce moment du robot aspirateur Mijia G1 de Xiaomi à 150 € seulement, mais aussi notre sélection

Pour un sol dépourvu de saleté au quotidien, le robot aspirateur est votre meilleur allié, et en ce moment vous trouverez un modèle de qualité de la marque de Xiaomi à petit prix !

Le bon plan du jour concerne le robot aspirateur Mijia G1 de Xiaomi qui est actuellement en promotion chez Gearbest à 150 € grâce au coupon de réduction L634A4D133D12000 et une livraison gratuite depuis la Pologne.

Le robot aspirateur Xiaomi Mijia G1 possède une puissance d'aspiration de 2200 Pa, ce qui lui permet d'aspirer les saletés de vos sols de façon très efficace en un seul passage. Le G1 propose 4 types d'aspirations pour répondre à tous les besoins, et pour que votre domicile soit le plus sain possible, ce robot est équipé de filtres à trois couches.

Mais le Xiaomi G1 ne se contente pas d'aspirer vos sols, en effet il est doté de la fonction serpillère avec un réservoir d'eau intégré. Il se repère facilement chez vous grâce à la navigation intelligente et un positionnement précis. Vous pourrez définir des routines ménagères, et des chemins à suivre directement sur l'application gratuite dédiée. Il est alimenté par une batterie de grande capacité, 2500 mAh, et possède donc une très bonne autonomie.

En ce moment le robot aspirateur Mijia G1 est à 150 € chez Gearbest en utilisant le coupon de réduction L634A4D133D12000. De plus, la livraison est gratuite depuis la Pologne !

