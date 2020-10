Profitez du robot aspirateur Roomba i7+, du Galaxy S20+ et des écouteurs Sony WF-1000XM3 à prix réduit !

Les trois plus grosses promotions de la journée sont arrivées avec des offres variées avec un robot aspirateur, un smartphone haut de gamme et des écouteurs sans fil.

Le bon plan du jour concerne le robot aspirateur iRobot Roomba i7+ qui dispose d'un système de navigation qui se fera avec la cartographie et la mémorisation des différentes pièces. Il s’agit d’un robot aspirateur haut de gamme, très efficace. Son réservoir à poussière est d'une capacité XL avec 1,70 L. Il s'agit également d'un robot aspirateur extrêmement silencieux avec une nuisance sonore de 58 dB à 61 dB selon la puissance d'aspiration.

Le Roomba i7+ intègre une batterie Li-ion d’une autonomie de 75 minutes environ pour un temps de charge de la même durée. Cela correspond à une surface de nettoyage de 400 m² environ. Lorsque la batterie est vide, ce dernier retournera automatiquement à sa base de chargement et c’est à ce moment-là qu’il videra son bac poussière, avant de repartir terminer son nettoyage. Enfin, une application iRobot Home est disponible pour programmer votre robot depuis n’importe où et n’importe quand, sous iOS et Android.

Vous pourrez retrouver le robot aspirateur iRobot Roomba i7556 à 799 € au lieu de 1200 € avec sa station de recharge, mais aussi le iRobot Roomba i7156 sans station de recharge à 689 € au lieu de 900 € chez Amazon.



Poursuivons avec le smartphone Samsung Galaxy S20+ dans sa version 4G qui propose un écran large AMOLED de 6,7 pouces qui permet une résolution de 3200 pixels x 1440 pixels. Ce Samsung exploite un SoC Exynos 990 accompagné de 8 go de RAM et 128 Go d'espace de stockage interne.

Au niveau de la photographie, vous pourrez retrouver à l'arrière un capteur principal de 64 mégapixels avec zoom optique x3 /zoom numérique x30. À l'avant, le capteur photo frontal est de 10 mégapixels. Enfin, le S20 plus est alimenté par une batterie très longue durée de 4500 mAh.

Le smartphone Samsung Galaxy S20+ 4G 128 Go est à 600 € au lieu de 1009 € chez Rakuten.



Enfin, les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM3 misent sur la qualité sonore et la réduction de bruit active grâce à un processeur dédié QN1e associé à un système de double microphone (extérieur et intérieur) pour annuler efficacement les bruits extérieurs. Ces écouteurs profitent aussi d'un traitement audio 24-Bit avec technologie DSEE HX (Digital Sound Enhancement Engine HX) de conversion des fichiers musicaux compressés pour leur redonner des couleurs.

Sony met aussi en avant la réception simultanée du son en Bluetooth par les deux oreillettes, au lieu d'une transmission classique sur l'une puis d'un renvoi vers l'autre, pour une meilleure stabilité de la connexion, mais aussi une latence diminuée permettant son utilisation pour visionner films et vidéos sans décalage du son.

Enfin, les écouteurs WF-1000XM3 profitent de 6 heures d'autonomie, et jusqu'à 8 h si la réduction est désactivée. À ceci s'ajoutera la possibilité de recharger jusqu'à 3 fois les écouteurs via leur étui de rangement et la charge rapide garantissant 90 minutes d'autonomie avec 10 minutes de charge.

Les écouteurs Sony WF-1000XM3 sont disponibles à 151 € au lieu de 249 € chez Rakuten.



