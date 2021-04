Bon plan : les robots aspirateurs Viomi SE, V2 Pro et V3 à prix réduits

Ne plus s'occuper de la corvée du ménage est devenu possible depuis l'apparition des robots aspirateurs qui s'occupent de votre sol à votre place.

Commençon ce bon plan du jour par l'aspirateur robot Viomi SE qui propose un moteur brushless avec un pouvoir d'aspiration de 2200 Pa. Ce dernier se repère grâce à un système de navigation LDS et à un algorithme de chemin Dynamique AI. De plus, il propose également la fonction serpillère avec 3 niveaux de volume d'eau.

Vous pourrez programmer votre routine ménagère via l'application gratuite dédiée. Enfin, ce robot aspirateur est alimenté par une batterie Li-ion de 3200 mAh, pour une autonomie de 120 minutes soit environ 200 m² de surface.

Vous pourrez retrouver le Viomi SE en promotion chez Gearbest à 250 € avec le code T6449376EC153000 et une livraison gratuite depuis l'Allemagne.



Continuons avec le Xiaomi Viomi V2 Pro qui est un robot aspirateur et nettoyeur de sol possédant une puissance d'aspiration de 2100 Pa lui permettant d'aspirer la poussière avec une grande efficacité, sans oublier sa fonction nettoyage des sols avec son mode serpillère. Il propose trois modes de travail, dispose d’un bac à poussière d'une contenance de 550 ml ainsi que d'un bac à eau de 550 ml également.

Le robot se repère tout seul et de façon automatique dans votre maison à travers l'utilisation d'un scanner laser à 360 degrés avec algorithme prédictif SLAM qui permet d'affiner les itinéraires de nettoyage des pièces. Il possède une batterie permettant jusqu'à 130 minutes de nettoyage et lorsque celle-ci passe sous la barre des 20% le Viomi V2 Pro retourne automatiquement à sa base pour se recharger avant de repartir ensuite terminer le nettoyage.

Le robot aspirateur serpillère Xiaomi Viomi V2 Pro est proposé ce week-end chez Gearbest à seulement 276 € avec le code W64494383B553000 et la livraison gratuite en quelques jours depuis l'Allemagne.



Terminons enfin avec le plus haut de gamme robot aspirateur Viomi V3 qui est équipé de deux réservoirs de 550 ml chacun, un pour la poussière, l’autre pour l’eau en mode serpillère. Il possède plusieurs fonctions : aspiration de poussière, aspiration/lavage léger ou lavage du sol (trois réservoirs distincts sont livrés avec le robot). Il est doté d’un filtre HEPA bactéricide et dispose d’une puissance d’aspiration de 2600 Pa. Il possède un scanner LDS dans la petite tourelle située sur le robot et peut être contrôlé via une application Xiaomi Home.

Le Viomi V3 est alimenté par une batterie de 4900 mAh qui lui permet une belle autonomie avec une capacité d’action sur 250 m2 ou plus de 2h d’autonomie en continu. Une fois la batterie vide, le Viomi V3 retournera automatiquement à sa base de chargement.

Le robot aspirateur Viomi V3 est actuellement proposé à 344 € chez Gearbest grâce au code promotionnel N64493DD18553001. La livraison est gratuite depuis l’Allemagne.

Viomi V3 (Allemagne) Code promo : N64493DD18553001 Quantité : 200



