Le robot aspirateur Xiaomi G1 est à 153 € seulement, mais aussi notre sélection de promotions

Découvrez aujourd'hui deux aspirateurs robots de la marque Xiaomi en promotion, mais aussi deux enceintes Lenovo et enfin un Raspberry Pi 4 avec de nombreux accessoires à petit prix !

Le bon plan du jour concerne le robot aspirateur Xiaomi Mijia G1 qui est actuellement en promotion chez Gearbest à 153 € depuis la France avec la livraison gratuite.

Le robot aspirateur Xiaomi G1 possède une puissance d'aspiration de 2200 Pa, ce qui lui permet d'aspirer les saletés de vos sols de façon très efficace en un seul passage. Le G1 propose 4 types d'aspirations pour répondre à tous les besoins, et pour que votre domicile soit le plus sain possible, ce robot est équipé de filtres à trois couches.

Mais le Xiaomi G1 ne se contente pas d'aspirer vos sols, en effet il est doté de la fonction serpillère avec un réservoir d'eau intégré. Il se repère facilement chez vous grâce à la navigation intelligente et un positionnement précis. Vous pourrez définir des routines ménagères, et des chemins à suivre directement sur l'application gratuite dédiée. Il est alimenté par une batterie de grande capacité, 2500 mAh, et possède donc une très bonne autonomie.

Vous pourrez donc trouver le robot aspirateur Xiaomi G1 à 153 € depuis la France, avec la livraison gratuite.

Ci-dessous vous trouverez d'autres promotions chez Gearbest :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

