Un robot qui a conscience de son corps

Dans le domaine de la robotique, une équipe de chercheurs de l'université Columbia à New York (Columbia Engineering) a publié une étude parue dans la revue Science Robotics. Elle porte sur l'auto-modélisation, avec la capacité pour un robot d'apprendre par lui-même un modèle de son corps entier, sans aucune aide humaine.

Selon les chercheurs qui ont utilisé un bras robotisé… et pas un robot humanoïde, c'est seulement à partir des angles de chaque articulation que le robot peut modéliser l'ensemble de sa morphologie et de ses mouvements dans un espace 3D.

Une auto-modélisation ou auto-visualisation qui dans un certain sens peut être assimilée à un embryon de conscience de soi ?

Avec l'image de lui-même

Le modèle est utilisé par le robot pour la planification de ses mouvements et le contrôle de diverses tâches en simulant les interactions entre lui et le monde 3D. Il peut atteindre différents objectifs et par exemple éviter des obstacles.

Mieux, le robot peut aller jusqu'à reconnaître des dommages subis par son corps et les compenser de manière automatique. " Notre auto-modèle visuel est continu, efficace en mémoire, différentiable et conscient de la cinétique ", indiquent les chercheurs.

Une IA qui fait partie du robot

Autour d'un bras robotique, ils ont placé cinq caméras de profondeur dont les vues ont été fusionnées pour capturer le nuage de points du corps du robot. De quoi nourrir un réseau de neurones profond connecté au robot.

Ce sont 7 888 points de données qui ont été générés avec des déplacements aléatoires et pour les angles des articulations, et 10 000 points de données supplémentaires ont été obtenus via une simulation.

L'IA a ainsi appris à prédire la position du bras du robot dans l'espace et pour toute sa morphologie. Sa précision a été évaluée à 1 %.