Petits prix sur un clavier, une souris, un balai aspirateur, un routeur WiFi et un écran PC

Nous avons mis en avant parmi notre sélection des bons plans du jour, cinq produits à prix réduit avec le clavier Roccat Vulcan 120, l'aspirateur Roborock Dyad, la souris Logitech G402 Hyperion, l'écran Lenovo WLED L24q et le routeur WiFi Xiaomi AX1800.

Commençons avec le clavier gamer Roccat Vulcan 120 qui profite d’une baisse de prix de 38 % chez Amazon.

Il intègre des interrupteurs mécaniques Roccat Titan, les touches sont très réactives ce qui est idéal pour le gaming. De plus, il y en a 6 de programmables, des boutons médias intégrés et un rétroéclairage complet RGB AIMO avec une grande durée de vie.

Le clavier est facile à nettoyer grâce au support des interrupteurs spécialement conçus pour résister à la poussière. De plus, le clavier est ultra fin et les touches sont silencieuses.

Sur Amazon, vous pouvez trouver le clavier Roccat Vulcan 120 au prix de 99 € au lieu de 160 € avec la livraison gratuite.





Passons maintenant au balai aspirateur laveur Roborock Dyad qui est actuellement en promotion sur Cdiscount.

L’aspirateur est doté de deux réservoirs d’eau propres de 620 ml et d’un réservoir d’eau sale de 850 ml. Le Roborock Dyad est pourvu d’une batterie qui offre une autonomie de 35 minutes, soit environ 280 m² en une seule fois. Il permet également de nettoyer le sol grâce à ses trois brosses et d’aspirer les eaux usées pour laisser un sol propre et sec grâce à une puissance d’aspiration de 13 000 Pa.

Le balai intègre un écran LED intelligent indiquant le niveau de saleté au sol afin d’affiner votre nettoyage. Et enfin, il vous indique aussi lorsqu’il faut vider le réservoir ou nettoyer les brosses. Vous pouvez lancer l’autonettoyage afin de laver les brosses en appuyant sur un bouton.

Sur Cdiscount, le balai aspirateur laveur Roborock Dyad est au prix de 279 € au lieu de 499 € avec la livraison gratuite.





Continuons avec le routeur Xiaomi AX1800 Wi-Fi 6 qui profite d’un petit prix chez Amazon.

Il intègre un SoC quadcore avec 256 Mo de RAM et 128 Mo de stockage interne, ainsi qu’un NPU cadencé à 1,5 GHz. Nous notons aussi la présence d’un port WAN 1 Gb/s et de trois ports Ethernet 1 Gb/s. Au niveau du WiFi, vous bénéficierez donc du Wi-Fi 6 avec 2 antennes double fréquence intégrée en 2.4 GHz, mais aussi en 5 GHz avec la possibilité de connecter en même temps jusqu’à 128 appareils.

Sur Amazon, le routeur Xiaomi AX1800 est au prix de 34 € au lieu de 60 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec l’écran Lenovo WLED L24q qui voit son prix chuter de 32 % sur Rueducommerce.

Ce dernier est doté d’une dalle de 23,8" avec une définition de 2560 x 1440 pixels qui intègre la technologie AMD Freesync. Il propose également un taux de rafraîchissement élevé de 75 Hz avec une luminosité de 300 nits. Au niveau des connectiques, nous pouvons observer un port HDMI et un port DisplayPort.

Sur Rueducommerce, l’écran Lenovo WLED L24q est au prix de 170 € au lieu de 250 €.



Finissons avec la souris Logitech G402 Hyperion qui bénéficie d’une belle réduction sur Amazon.

La souris est pourvue d’un capteur optique avec une sensibilité maximale de 4000 ppp modifiable en un clic adaptant en temps réel sa façon de jouer. La souris est équipée de 8 boutons programmables grâce au logiciel du constructeur Logitech. Elle affiche un poids de 144 grammes et montre un profil de droitier avec une bonne ergonomie. Les matériaux légers associés au revêtement en caoutchouc garantissent des sessions de jeu prolongées.

La souris Logitech G402 Hyperion est au prix de 35 € au lieu de 70 € avec la livraison gratuite depuis le site d’Amazon.



