SwitchBot : 50 iPhone 14 à gagner et des promotions spéciales

L’entreprise SwitchBot est spécialisée dans la domotique sur le marché japonais, avec notamment des produits pour une maison intelligente. Après son SwitchBot Bot, un interrupteur qui s’adapte partout, et son SwitchBot Curtain, un robot qui permet d’ouvrir automatiquement vos rideaux, l’entreprise ne s'arrête pas là et continue son développement, avec maintenant plus de 400 employés dans le monde.

Pour fêter ceci, l'entreprise propose du 7 au 13 juillet une série de bons de réduction sur ses produits, mais aussi la possibilité de gagner 50 iPhone 14. Pour rappel, ce dernier ne sortira qu'en septembre 2022, mais, dès sa sortie, SwitchBot enverra son lot aux 50 personnes qui auront été sélectionnées parmi ceux ayant acheté un produit dans leur boutique pendant l’opération. Si toutefois vous êtes impatient et que vous avez gagné, SwitchBot indique également qu’il peut fournir à la place une carte cadeau Apple ou Amazon.

Parmi les nouveaux produits, faisons un focus sur la caméra de surveillance SwitchBot Pan / Tilt Cam qui vient récemment de sortir. Elle offre une image en FullHD 1080p et est capable de pivoter sur 360° horizontalement et à 115° verticalement afin de n’avoir aucun angle mort. Elle profite aussi d’un détecteur de mouvement qui vous envoie une notification sur votre smartphone en cas d'intrusion.

La caméra est dotée de 8 LED infrarouges permettant de surveiller même dans la nuit. Elle peut s’associer aux détecteurs de portes et de fenêtres de la marque afin d’optimiser la surveillance de la maison. Lors d’une entrée imprévue, la caméra va se focaliser sur le capteur en question afin de filmer la scène.

La caméra de surveillance SwitchBot Pan / Tilt Cam est au prix de 19,49 € sur le site officiel avec le code 35PRIMESB.



Voici d’autres bons plans à ne pas rater avec le code 35PRIMESB qui amène 35% de réduction sur le site officiel, ce code étant valable du 7 au 13 juillet.



