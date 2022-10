Petit prix sur le casque Sony WH-CH710N, mais aussi sur un clavier, un PC portable, une souris et une TV

Commençons ce top 5 avec le clavier gamer Roccat Vulcan TKL Pro qui bénéficie d’un prix réduit chez Amazon.

Ce dernier intègre des interrupteurs optiques Roccat Titan qui permettent de profiter de touches très réactives, parfait pour le gaming avec une durée de vie de 100 millions de pressions par touche. De plus, le clavier est assez compact pour laisser libre champ à la souris.

Le Roccat Vulcan TKL Pro est conçu pour résister à la poussière et permet également un nettoyage facile et efficace. Le Roccat est doté d'un rétroéclairage AIMO LED totalement configurable touche par touche. Pour finir, le clavier est ultra fin, ce qui réduit la pression sur les poignets en laissant vos mains bien à plat.

Sur Amazon, vous pouvez trouver le clavier Roccat Vulcan TKL Pro au prix de 115 € au lieu de 160 € avec la livraison gratuite.

Passons maintenant à la TV QLED Samsung QE65Q60A qui profite d'une belle réduction sur Cdiscount.

L'écran QLED UHD mesure 65 pouces avec une définition de 3840 x 2160 pixels. Il profite des technologies HDR, HDR10+ et HLG. Au niveau des connectiques, il intègre trois ports HDMI 2 et deux ports USB. Vous profiterez du système d’exploitation Tizen permettant d’utiliser pas mal d'applications comme Netflix, Prime Video, etc. Pour finir, il est aussi possible de le contrôler via Alexa ou Google Assistant.

Sur le site de Cdiscount, la TV QLED 65" Samsung QE65Q60A est au tarif de 700 € au lieu de 1099 € avec la livraison gratuite.



Poursuivons avec la souris Steelseries Prime + qui voit son prix chuter de 56 % sur Amazon.

Cette dernière est dotée d’un capteur optique TrueMove Pro avec une sensibilité de 18 000 dpi et une accélération de 50G. De plus, la souris est pourvue de switch capables de supporter plus de 100 millions de clics. La souris intègre un rétroéclairage configurable depuis le logiciel de la marque. Pour finir, elle est dotée de patins en PTFE qui permettent de glisser sans souci et affiche un poids léger de 71 g.

Sur Amazon, la souris Steelseries Prime + est au prix de 40 € au lieu de 90 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec le casque Sony WH-CH710N qui profite de 53 % de réduction sur Amazon.

Il affiche un design élégant et arrondi, son bandeau est réglable pour s'adapter à n'importe quelle morphologie. Le casque intègre des diaphragmes de 30 mm. Il profite de la technologie de réduction de bruit grâce à deux microphones. Il est également pourvu du mode Ambient Sound qui permet d'écouter sa musique sans se couper du monde extérieur. Le Sony WH-CH710N est compatible avec les assistants vocaux. Pour finir, sa batterie vous offre jusqu'à 35 heures d'autonomie.

Sur Amazon, le casque Sony WH-CH710N est au prix de 70 € au lieu de 150 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le PC portable Lenovo Ideapad 15IGL05 qui bénéficie d'une belle réduction sur le site de Darty.

Il est doté d'une dalle FHD de 15,6 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Il est propulsé par le processeur Intel Celeron N4020 cadencé jusqu'à 2,8 GHz avec 8 Go de mémoire vive et de 512 Go d'espace de stockage.

Il profite également d'une compatibilité avec le WiFi et le Bluetooth 5. Au niveau des connectiques, nous notons la présence d'un port USB2, de deux ports USB 3 et d'un port HDMI. Windows 11 est préinstallé sur l'ordinateur.

Le PC portable Lenovo Ideapad 15IGL05 est au prix de 500 € au lieu de 700 € sur le site de Darty.



