Rocket League va devenir gratuit... Et quitter Steam pour l'Epic Games Store

Au fil de sa dernière mise à jour, on apprend de Rocket League que le titre basculera vers le modèle gratuit d'ici cet été. Psyonix a prévu une compensation pour les joueurs ayant acheté le titre.

Psyonix continue de faire bouger les choses du côté de Rocket League et ce, même après 5 années d'existence.

Le jeu célèbre ainsi ses 5 années ce mois avec un événement dédié impliquant de nouveaux éléments cosmétiques à remporter, ainsi que des modes de jeu inédits. Mais la plus grosse annonce est que le titre deviendra gratuit dans le courant de l'été, et que le mode cross plateforme va encore s'ouvrir un peu plus.

Le titre conservera son gameplay actuel (les caisses payantes ont disparu au profit de plans affichant clairement leur contenu), mais l'interface va évoluer légèrement pour se rendre plus claire. Par ailleurs, les tournois et défis devraient également être repensés pour se montrer plus attractifs et divertissants. Psyonix compte également proposer une synchronisation de l'évolution des joueurs afin de leur permettre de récupérer cette dernière, peu importe la plateforme à laquelle ils se connectent.

L'autre changement majeur est le départ de Rocket league de Steam... Dès le lancement de la version gratuite, le jeu basculera sur la plateforme Epic Games Store et le jeu ne sera plus être acquis sur Steam (les joueurs disposant d'une clé de licence pourront malgré tout continuer de le télécharger pour l'installer et y jouer).

Concernant les joueurs actuels ayant payé le titre, ils profiteront d'un statut "Legacy" qui leur offrira l'ensemble des DLC sortis avant le passage du titre en mode gratuit (et tant pis si vous les aviez déjà tous achetés depuis le temps), un titre affichant depuis quelle année ils jouent au jeu, des améliorations sur plus de 200 objets ainsi que deux bonus cosmétiques inédits et une bannière spécifique.