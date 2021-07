Rocket League se paie la voiture de James Bond

Rocket League bénéficie régulièrement de divers partenariats, que cela se fasse avec des marques automobiles directement, ou via des films et franchises mettant en avant certains véhicules.

On a ainsi pu profiter de partenariats avec Hot Wheels, Fast and Furious, Retour vers le Futur, K2000, Nissan, Lamborghini, NASCAR, Jurassic Park, Batman... Et désormais James Bond.

Les joueurs pourront ainsi se mettre au volant de la mythique Aston Martin DB5, un véhicule utilisé par l'agent 007 au fil de 8 films. L'accord signé avec MGM permet ainsi à Psyonix de proposer un nouveau pack facturé 1100 crédits qui comprend :

L'Aston Martin DB5 de 1963

Le son de moteur spécifique au véhicule

Des roues spécifiques

Un sticker Reel Life

Désormais uniquement disponible sur l'Epic Games Store, Rocket League a également changé sa façon de proposer ses packs spécifiques et opère des roulements réguliers. Ainsi les joueurs n'auront que jusqu'au 4 aout pour mettre la main sur le pack James Bond.