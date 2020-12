Rocket League prépare sa saison 2

Psyonix a levé le voile sur quelques éléments de la saison 2 de Rocket League qui sera lancée le 9 décembre prochain.

Pour l'occasion, un nouveau Rocket Pass sera lancé avec une foule de nouveaux éléments cosmétiques à gagner au fil d'une progression qui comptera comme à l'accoutumée plus de 70 niveaux. Le rocket pass mettra l'accent sur un nouveau véhicule baptisé R3MX mais aussi sur des éléments qui seront particulièrement animés et tournés vers le thème de la musique.

Il sera également question d'accueillir une nouvelle option de personnalisation avec l'apparition des "hymnes" qui permettra de jouer un morceau musical de son choix automatiquement après avoir marqué un but.

Une arène inédite baptisée Neon Fields sera proposée. Elle est directement inspirée de l'EDM et sera automatiquement intégrée aux listes de jeux en ligne classés, non classés et matchs privés.

Par ailleurs le titre a noué un nouveau partenariat avec le label électronique Monstercat et le producteur Kaskade pour la création d'un album EP spécifique à la saison 2.

Le Rocket Labs fera également son retour pour proposer des parties autour de cartes atypiques et déroutantes exploitant à la fois des obstacles et la verticalité. Rappelons que depuis quelques semaines, Rocket League est officiellement passé du côté de l'Epic Games Store et est devenu gratuit dans la foulée.