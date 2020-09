Rocket League devient gratuit la semaine prochaine !

Présenté comme un mélange de football d'arcade et de chaos motorisé avec des équipes qui conduisent des voitures, le jeu vidéo de sport Rocket League développé par Psyonix officialise sa date de passage au free-to-play.

Cette transition au F2P était connue. Elle sera achevée et effective le mercredi 23 septembre prochain à 17h (heure de Paris) avec une mise à jour. À cette occasion, un événement in-game baptisé Llama-Rama - et encore mystérieux - sera organisé juste après le lancement.

En adoptant le free-to-play pour ce jeu présent sur plusieurs plateformes, c'est un nouveau modèle de monétisation qui repose sur les achats intégrés et les abonnements. Lors du lancement de la version gratuite, le jeu va quitter Steam pour basculer dans l'Epic Games Store où une disponibilité est déjà annoncée sur Windows.

Avant cela, une mise à jour - aujourd'hui à 18h - va permettre aux joueurs actuels éligibles au statut Legacy de récupérer des items, bonus et DLC sortis avant le mode F2P. Elle prendra également en charge la progression multiplateforme (avec un lien pour le compte Epic Games). À noter par ailleurs une adhésion au programme de soutien des créateurs d'Epic Games.

La saison 1 de Rocket Pass sera introduite et elle entraînera la remise à zéro pour la version payante du jeu. Psyonix avait déjà précisé que Rocket League ne nécessitera plus un abonnement PlayStation Plus et Nintendo Switch Online pour jouer sur les plateformes concernées. Par ailleurs, Rocket ID deviendra la liste d'amis Epic.

Le site de Rocket League détaille tout ce qu'il y a à savoir sur la version gratuite du jeu qui arrive le 23 septembre et la transition.