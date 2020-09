Rocket League : Psyonix donne des précisions sur le passage au Free to Play

D'ici quelques jours, Rocket League disparaitra de Steam pour aller s'installer sur la plateforme Epic Games et basculera sur le modèle Free to play.

Psyonix a annoncé que le mise à jour à venir comporterait beaucoup de changements et détaille les grandes lignes.

On venait déjà de voir un remaniement des tournois, il sera également question de nouveaux défis et de proposer un alignement de l'ensemble des tournois, saisons et Rocket Pass pour rendre le tout plus lisible et cohérent pour les joueurs.

De nouveaux rangs seront ajoutés au-delà de celui de Grand Champion : Grand Champion 1, 2, 3 et Supersonic Legend viendront ainsi s'installer dans le titre. Un rééquilibrage est à prévoir, notamment pour l'évolution du rang des joueurs pendant les saisons : les vétérans du titre seront automatiquement surclassés comparés aux nouveaux joueurs une fois les 10 premiers matchs de classement réalisés.

On devrait également voir arriver de nouveaux tutoriels plus complets qui permettront d'aborder davantage des mécaniques du jeu.

On pourra également lancer des parties privées en mode HeatSeeker, l'IA des bots sera révisée à la hausse, la hitbox de la Merc sera révisée et l'on profitera des musiques de Rocket League X Monstercat.