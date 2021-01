Rocket League prépare un événement avec les X Games

Psyonix a confirmé avoir noué un partenariat avec ESPN pour la diffusion d'un événement spécial X Game au sein du jeu Rocket League.

Le jeu compétitif accueillera ainsi son lot de contenus gratuits pour célébrer le lancement des X Games à Aspen dans le Colorado.

Au menu des nouveautés : un skin X Games Octane, des roues Xgames, et un chapeau Snowblind. Les joueurs récupéreront automatiquement deux articles sous la forme de deux bannières spéciales.

Psyonix en profite également pour lancer son propre RLCS X Games North America Regional, qui se tiendra du 23 au 24 janvier ainsi que du 30 au 31 janvier prochain.

Il est intéressant de voir Psyonix lancer ce type de mini événement en marge des traditionnelles saisons ou événements plus importants sur Rocket League, qui a retrouvé un second souffle auprès des joueurs depuis son passage au modèle free to play et l'arrivée sur l'Epic Games Store.