L'avion électrique de Rolls-Royce revendique trois records

Pour son avion électrique Spirit of Innovation, Rolls Royce veut homologuer trois records du monde établis mi-novembre.

En septembre dernier au Royaume-Uni, l'avion monoplace tout électrique de Rolls-Royce baptisé Spirit of Innovation a effectué son vol inaugural d'une quinzaine de minutes grâce à son groupe motopropulseur de 400 kW et un bloc de batteries présenté comme le plus puissant jamais assemblé pour un avion.

Le 16 novembre, le Spirit of Innovation a atteint une vitesse de pointe de 555,9 km/h sur une distance de 3 kilomètres. Lors d'autres essais depuis le site du ministère britannique de la Défense à Boscombe Down, il a atteint 532,1 km/h sur 15 kilomètres et a grimpé à une altitude de 3 000 mètres en 202 secondes.

" Nous pensons que notre avion entièrement électrique Spirit of Innovation est l'avion tout électrique le plus rapide au monde, en établissant trois nouveaux records du monde. " Rolls-Royce indique avoir soumis ses données à la Fédération aéronautique internationale pour une homologation.

Dans le même temps, le groupe britannique souligne qu'au cours des essais, l'avion a atteint une vitesse maximale de 623 km/h. " Selon nous, Spirit of Innovation est le véhicule tout électrique le plus rapide au monde. "