L'avion électrique de Rolls-Royce vole avec les 480 km/h en ligne de mire

Avion tout électrique de Rolls-Royce, le Spirit of Innovation a effectué cette semaine son premier vol d'une durée d'une quinzaine de minutes.

Baptisé Spirit of Innovation, l'avion monoplace tout électrique de Rolls-Royce a réalisé mercredi son premier vol. Il a décollé depuis le site du ministère britannique de la Défense à Boscombe Down pour un vol qui a duré une quinzaine de minutes.

Propulsé par un groupe motopropulseur électrique de 400 kW, le Spirit of Innovation bénéficie selon Roll-Royce du bloc de batteries le plus puissant jamais assemblé pour un avion. Avec un tel avion, l'ambition est d'atteindre une vitesse de 480 km/h.

Ce record fait écho à la technologie développée dans le cadre du projet ACCEL - Accelerating the Electrification of Flight - mené avec le fabricant de moteurs électriques YASA et la start-up aéronautique Electroflight. Cette dernière est présentée comme un spécialiste des groupes motopropulseurs électriques à haute performance, y compris les systèmes de stockage d'énergie.

La moitié du financement du projet ACCEL est assurée par l'Aerospace Technology Institute (ATI), en partenariat avec le département britannique des Affaires, de l'Énergie et des Stratégies industrielles. " L'ATI finance des projets tels que ACCEL pour aider le Royaume-Uni à développer de nouvelles capacités et à s'assurer une avance dans les technologies qui permettront la décarbonisation de l'aviation ", déclare le patron de l'ATI.

Rolls-Royce souligne une technologie qui pourra être adaptée et exploitée pour des taxis volants, et indique par ailleurs travailler avec le constructeur aéronautique Tecnam pour un avion électrique qui transportera des passagers de la compagnie aérienne norvégienne Widerøe en 2026. Ce P-Volt devrait pouvoir transporter 9 passagers pour des vol régionaux.