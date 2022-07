ROMA : le premier PC portable RISC-V en précommande

Avec le risque de perte d'indépendance de ARM, l'architecture RISC-V a trouvé un regain d'intérêt comme plate-forme alternative avec l'avantage de sa nature open source.

Bâtir un écosystème solide reste encore un défi de taille mais une étape encourageante vient peut-être d'être franchie avec l'annonce de la commercialisation d'un premier PC portable ROMA utilisant le jeu d'instructions RISC-V.

Il s'agit surtout d'un modèle à destination des développeurs et qui ne sera produit qu'en petite quantité mais il démontre la possibilité de proposer, un jour, un système complet qui ne soit pas purement professionnel ou pour supercalculateur.

RISC-V au format PC portable

Le modèle ROMA est annoncé avec un CPU quadcore gravé en 12 nm (Pro) ou 28 nm (standard), un GPU et un NPU pour l'intelligence artificielle, ainsi que 16 Go de RAM LPDDR4 / LPDDR4x et 256 Go de stockage, le tout piloté par des systèmes Linux.

Une centaine d'exemplaires seront fabriqués et l'intérêt sera surtout de permettre aux développeur de tester leurs applications RISC-V natives, notamment dans le cadre du Web3 et du métavers.

D'ailleurs, les 100 premiers acheteurs du PC portable ROMA recevront un NFT célébrant l'arrivée du premier modèle RISC-V au monde. La machine est produite par DeepComputing et Xcalibyte (pour la partie software).