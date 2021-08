RomUniverse doit supprimer toutes les copies illégales des jeux vidéo Nintendo

La justice américaine a ordonné début août au site de téléchargement RomUniverse de supprimer tous les jeux Nintendo disponibles illégalement avant le 17 août 2021.

L’entreprise nipponne avait porté plainte en septembre 2019 et avait gagné son procès contre le site en mai 2021 qui avait été condamné à payer 2,1 millions de dollars, soit 1,7 million d’euros. Elle accusait RomUniverse d’offrir la possibilité de violer les droits d’auteurs en proposant illégalement le téléchargement des jeux Nintendo. Lors du premier procès, le juge Consuelo Marshall n’avait pas autorisé la suppression des jeux étant donné qu’entre temps le site avait fermé.

Mais Nintendo n’en était pas resté là, la société japonaise avait en effet demandé à la justice de se prononcer à nouveau suite au fait que Matthew Storman, à la tête de RomUniverse, confirmait une possible réouverture de son site sans pour autant proposer de jeux de la marque nipponne.

Le risque étant trop grand et craignant des « dommages irrémédiables », le juge a tranché définitivement en imposant de supprimer tous logos et titres enregistrés et en interdisant de copier, de vendre ou même de diffuser toutes copies illégales de jeux Nintendo.