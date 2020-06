Bon plan : le routeur Xiaomi Alo T AX3600 Wi-Fi 6 en promotion, ainsi que Xiaomi AX1800 !

Le bon plan du jour concerne le routeur AX3600 de la marque Xiaomi qui exploite un SoC quadcore IPQ8071A (4 cœurs A53 1 GHz) avec 512 Mo de RAM et 256 Mo de ROM. Ce routeur va vous permettre une connexion sans faille à internet avec un débit maximal de 2976Mbps grâce au support du Wi-Fi 6 (2.4GHz en 2×2 antennes jusqu'à 574Mbps et 5GHz en 4×4 antennes jusqu'à 2402Mbps).

Ce Xiaomi propose de nombreuses connectiques avec un port WAN et trois ports LAN Gigabit. Le routeur AX3600 est le premier modèle à présenter 7 antennes dont 6 servants au Wi-Fi et une à l'IoT. Vous pourrez connecter jusqu'à 248 appareils simultanément sur ce routeur. Enfin, le routeur de Xiaomi est compatible avec l’application Mi Home (iOS et Android).

Vous pourrez profiter du routeur Xiaomi Alo T AX3600 à 117 € chez Gearbest grâce au coupon de réduction G4C0CAFF72627000 avec la livraison gratuite.



Et pour ceux qui ont un budget plus serré, vous trouverez le routeur dernière génération Xiaomi AX1800 Wi-Fi 6 à seulement 60 € :

