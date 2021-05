Royole dévoile un affichage micro-LED étirable pouvant être produit en masse

La firme chinoise Royole avait coiffé tout le monde au poteau en matière de smartphone avec écran souple en présentant un modèle Flexpai dévoilé en 2018 e , avant les premiers appareils mobiles de Samsung et Huawei.

Elle avait aussi dans ses bagages une foule de concepts permettant de placer des écrans souples un peu partout, sur des chapeaux, des T-shirts ou des sacs, sans compter les possibilités pour le secteur automobile d'affichages épousant les formes d'un tableau de bord.

L'entreprise poursuit ses travaux en matière d'affichages souples en dévoilant à l'occasion de la Display Week du SID (Society for Information Display) un premier affichage étirable micro-LED compatible avec les procédés industriels de fabrication.

Les annonces autour des affichages micro-LED ne sont pas rares mais la grande difficulté reste la capacité à les produire en grande quantité. L'affichage de démonstration montré ici offre une diagonale de 2,7 pouces et une modeste résolution de 96 x 60 pixels, avec une capacité d'étirerement de 130% et une torsion convexe à 40 degrés.

Ces propriétés lui permettent d'offrir une bonne souplesse et de pouvoir s'adapter à de multiples formes complexes et arrondies. Les applications sont nombreuses, alors que les écrans envahissent tous les objets et ne sont plus limités à une forme rectangulaire.

Royole met en avant les capacités supérieures du micro-LED par raport à l'OLED souple en matière de déformation et de transmittance et la possibilité de le produire avec son procédé spécifique ULT-NSSP (Ultra Low Temperature Non-Silicon Semiconductor Process) déjà utilisé pour la production de ses affichages souples Cicada Wing.

La firme ne donne toutefois pas de date de mise sur le marché et doit d'abord affiner son produit. Il faudra aussi convaincre les fabricants de son intérêt face aux autres solutions du marché, pour le moment moins onéreuses.